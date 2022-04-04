Российской рыбе прописали правила въезда в Эмираты

Надзорные органы России и Объединенных Арабских Эмиратов утвердили ветеринарный сертификат для экспорта рыбы и морепродуктов из РФ. Чтобы начать поставки, производители должны внести свои данные в реестр экспортеров ИС «Цербер».

Россельхознадзор и Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов согласовали ветеринарный сертификат для экспорта в ОАЭ диких и сельскохозяйственных водных животных и продукции из них. Действие сертификата распространяется на рыбу, живых двустворчатых моллюсков, ракообразных и иглокожих, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Электронная версия сертификата будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / ОАЭ / Экспорт». Производители рыбной продукции, желающие отправлять ее в Эмираты, должны быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт в эту страну (ИС «Цербер»), подчеркнули в российской службе.

На минувшей неделе Россельхозадзор заявил о готовности оперативно обеспечивать открытие новых рынков, интересных отечественным экспортерам рыбы и морепродуктов.

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