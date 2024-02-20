Возможные ограничения по вобле уточнили

Минсельхоз обновил проект приказа по ограничениям вылова воблы, плотвы и сельди-черноспинки в Волжско-Каспийском бассейне на 2024 г. Добавлено положение о прилове воблы.

Напомним, что в феврале Министерство сельского хозяйства разместило проект приказа о дополнительных мерах регулирования рыболовства в Волжско-Каспийском бассейне на 2024 г.

19 февраля на портале проектов нормативных правовых актов появилась обновленная версия документа. Ограничения предусматриваются по вылову воблы, плотвы, сельди-черноспинки, сообщает корреспондент Fishnews.

Промышленное и любительское рыболовство в отношении воблы на водных объектах Астраханской области и в Каспийском море предлагается запретить. Исключение сделано для периода с 20 по 30 апреля.

При этом в новой версии проекта приказа появилось уточнение по прилову воблы. При этом предлагается предусмотреть, что при промышленном рыболовстве на водных объектах рыбохозяйственного значения Астраханской области, Калмыкии, Дагестана и в Каспийском море установлен разрешенный прилов воблы не более 0,2% по весу от общего улова всех видов водных биоресурсов, при наличии у пользователя квоты на добычу воблы.

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