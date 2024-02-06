Период промысла воблы хотят сократить до десяти дней

Минсельхоз намерен продлить запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области. Ограничения будут действовать до конца 2024 г. за исключением периода с 20 по 30 апреля.

Введенный в мае 2023 г. запрет промышленного и любительского вылова воблы в Астраханской области планируется продлить еще на год. Соответствующий проект приказа Минсельхоз разместил для общественного обсуждения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, мораторий будет действовать на водных объектах рыбохозяйственного значения Астраханской области и в Каспийском море до конца 2024 г. Для добычи воблы отводится только десять дней — с 20 по 30 апреля.

Кроме того, регулятор предлагает запретить в 2024 г. промышленное и ‎любительское рыболовство плотвы (в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах Астраханской области) и сельди-черноспинки (на всей территории Астраханской области).

Под запрет в этом году также попадает использование речных закидных мелкоячейных и безмотенных неводов с определенным размером ячеи. Вести промысел такими орудиями лова разрешается только в период с 20 по 30 апреля.

Общественное обсуждение документа продлится до 19 февраля.

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