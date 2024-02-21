Браконьерский гребешок повлек денежные потери

В Приморском крае Хорольский районный суд удовлетворил иск погрануправления о возмещении ущерба, причиненного водным биоресурсам. За выловленный гребешок ответчика обязали выплатить более 150 тыс. рублей.

Фигурант признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Как сообщили Fishnews в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, в сентябре 2019 г. ответчик на побережье острова Русский в районе бухты Безымянной разделывал раковины японского гребешка. В сетчатом мешке пограничники нашли 92 живых ракушки, а в ведре — мясо моллюска (437 штуки общим весом почти 5 кг).

Исследовав все предоставленные доказательства, суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу Российской Федерации ущерб в размере 150,7 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

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