Лед в прибрежье Приморья покраснел из-за необычных «маляров»

В заливе Восток в Приморском крае был зарегистрирован любопытный природный феномен — окрашивание льда в красный цвет. Анализ проб показал, что причиной стали десятки тысяч рачков с яркими пигментами в тельцах.

Красный лед обнаружили 5 февраля сотрудники Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН. Специалисты проводили экологический мониторинг в районе морской биологической станции «Восток».

Оказалось, что лед окрасили представители зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus благодаря пигментам — каротиноидов. «Рамановская спектроскопия подтвердила, что в составе каротиноидов, обнаруженных в тельцах рачков, извлеченных изо льда залива Восток, присутствует астаксантин», — сообщили Fishnews в пресс-службе ННЦМБ.

Ученые отметили, что подобные явления в прибрежье Приморского края не редкость. Почти ежегодно, как правило, в период таяния льда, регистрируются случаи его окрашивания в коричневый или зеленый цвета. Однако во всех случаях ранее это были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие.

«Поэтому особенно интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду», — обратили внимание специалисты.

Обнаруженные виды копепод составляют основу численности зоопланктона залива Петра Великого в зимний период. Эти рачки являются типичными обитателями открытых глубоководных участков акватории.

Всех неравнодушных к природе призывают сообщать в ННЦМБ о фактах цветения воды или льда. Это поможет составить более полную картину о функционировании морских экосистем.

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