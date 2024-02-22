Госдума поддержала отмену соглашения по рыболовству с Великобританией

На пленарном заседании 21 февраля депутаты Госдумы проголосовали за денонсацию межправительственного соглашения с Великобританией, позволяющего британским судам вести рыбный промысел в определенных районах Баренцева моря.

Рассмотрение законопроекта о прекращении действия соглашения о рыболовстве между правительствами СССР и Великобритании, подписанного в 1956 г., вызвало повышенный интерес в нижней палате парламента. В ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что это первый случай в рамках нынешнего созыва, когда речь идет о денонсации соглашения, заключенного еще во времена Советского Союза.

Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов указал на невыгодный характер договора с Великобританией. «Это соглашение, к сожалению, было одностороннее и давало полномочия и права только нашим партнерам в то время ловить рыбу. Нашим рыбакам таких полномочий это соглашение не давало», — отметил замминистра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по соглашению рыболовным судам, приписанным к портам Великобритании, предоставляется право заниматься рыбным промыслом в некоторых районах Баренцева моря — вдоль побережья Кольского полуострова между 36° и 37°50′ в.д., вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос между 48°17′ и 51° в.д., а также вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива. Британские суда также получали право свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

Депутатов заинтересовала судьба и других соглашений по рыболовству с «недружественными» странами, в частности с Норвегией, а также перспективы их расторжения. Максим Увайдов подчеркнул, что остальные международные договоры предусматривают взаимный доступ рыбаков к рыбным ресурсам — в отличие от соглашения с Великобританией. Но «фактически оно утратило свою силу и утратило смысл, потому что интереса ни у наших, ни у рыбаков Великобритании не было», добавил представитель Минсельхоза. В соглашение с Норвегией, по его словам, могут быть внесены изменения, но расторгать его нельзя, поскольку оно позволяет вести промысел и российским рыбакам.

По итогам обсуждения депутаты единогласно проголосовали за закон о денонсации соглашения, который теперь будет направлен в Совет Федерации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews