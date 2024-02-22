Налоговая опубликовала разъяснения для рыбаков

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок предоставления сведений о полученном разрешении на вылов с 26 февраля. Форма подачи сведений утверждена новым приказом ведомства.

Напомним, что в январе вышел приказ ФНС от 17 ноября 2023 г. № ЕД-7-3/853@ «Об утверждении формы сведений о полученном разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов...». Новый документ принят на смену приказу службы от 14 июня 2017 г. № ММВ-7-3/505 @.

Сведения по новой форме предоставляются в налоговые органы с 26 февраля 2024 г. При этом до конца года плательщики сбора могут представлять сведения о внесенных в разрешения изменениях по форме, утвержденной приказом от 14 июня 2017 г. № ММВ-7-3/505 @, если данные о получении разрешений подавались по указанной форме.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФНС, для подготовки в электронном виде и на бумаге сведений о полученных разрешениях на добычу, суммах сбора юрлица и ИП могут использовать бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ».

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