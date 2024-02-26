Техрегламент по пищевым добавкам актуализировали

Внесены изменения в техрегламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Поправки вступают в силу с 27 февраля.

Изменения, принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 84, являются комплексным документом. Он обновляет пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Отмечено, что введены пять новых понятий и актуализирован ряд определений. Кроме того, перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения в оборот шести новых добавок.

Значительно расширен перечень вкусоароматических веществ для производства пищевых ароматизаторов. Для каждого из них установлены содержание основного вещества, область применения и максимальный допустимый уровень содержания в пищевой продукции.

Документ принят с учетом изменений, внесенных в международное и европейское законодательство, в том числе в Кодекс Алиментариус, и в связи с нормативными требованиями стран — торговых партнеров ЕАЭС, обратили внимание в пресс-службе.

По информации комиссии, учтен передовой опыт пищевых отраслей ряда государств в отношении применения перспективных ферментных препаратов, перечень которых расширен с 56 до 331 позиции. Область их использования включает переработку овощей и фруктов, производство молочной, мясной, рыбной, алкогольной продукции, хлебобулочных изделий, зерновых продуктов, кофе, чая и некоторых других товаров.

С учетом изменений понятийного аппарата и введенных в действие после 2013 г. межгосударственных стандартов, в новой редакции техрегламента установлены актуализированные наименования для многих видов пищевой продукции. Это существенно облегчает процедуру их идентификации, подчеркнули в пресс-службе.

В ЕЭК отметили: за счет закрепления в техрегламенте требований безопасности к ряду новых пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств станет возможным применение новых технологий изготовления продуктов.

Для этих поправок решением Коллегии ЕЭК от 23 января 2024 г. № 8 предусмотрен переходный период 36 месяцев в отношении действия оформленных до вступления в силу изменений документов об оценке соответствия различных объектов регулирования техрегламента, а также их производства, маркировки и выпуска в обращение.

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