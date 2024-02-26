«Гонец» интегрируют с электронным журналом

В конце прошлого года стартовал проект передачи данных электронного рыболовного журнала (ЭРЖ) через систему «Гонец». На сегодняшний день сервис используют уже 9 судов в акваториях Баренцева и Каспийского морей.

Проект реализует АО «Спутниковая система «Гонец» совместно с Центром системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). Программный комплекс ЭРЖ на борту позволяет передавать через спутниковый канал «Гонец» судовые суточные донесения, а с берега на судно — разрешения на промысел. Это кардинально упрощает работу капитана и экипажа в целом, заявили Fishnews в пресс-службе компании.

«В качестве дальнейшего шага компания «Гонец» работает сейчас над сервисом «Гонец-Клиент». С его помощью экипаж рыбопромыслового судна сможет прямо в море самостоятельно тестировать и настраивать некоторые важные параметры судового оборудования «Гонец» из интуитивно понятного интерфейса. Это исключит необходимость выполнения некоторых сервисных операций в портах, сэкономит время и средства судовладельцев», — рассказал генеральный директор «Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков.

Он добавил, что уже сейчас можно самостоятельно отследить трек судна с временными метками и все переданные сообщения на сервисном портале «Гонец». Это удобный во многих смыслах инструмент, включая возможности удаленного контроля, отметил Павел Черенков.

«Одновременно с вводом в эксплуатацию сервиса по передаче ЭРЖ, мы разработали для этой услуги специальный тариф, максимально удобный с точки зрения объемов сообщений и периодичности передачи данных с судов. Одновременно были разработаны также два тарифа для передачи данных с судовых станций, используемых в качестве технических средств контроля (ТСК)», — обратил внимание заместитель генерального директора компании Андрей Манойло.

Для всех судов, работающих по этим тарифам, бесплатно предоставляют требуемое программное обеспечение и услуги по передаче данных в отраслевую систему мониторинга Росрыболовства, включая интеграционные работы.

«К минимуму сведены теперь процедуры заключения клиентского договора на основе унифицированной формы, которая запущена в документооборот с 1 февраля текущего года, — подчеркнул Андрей Манойло. — Также для пользователей судовых станций «Гонец» дополнительно к линии технической поддержки организована отдельная линия для консультаций по спутниковому оборудованию и сервисам «Гонец».

Система «Гонец» используется на отечественном промысловом флоте с 2016 г. для передачи данных с судов в Отраслевую систему мониторинга Росрыболовства. Орбитальное построение системы позволяет оказывать эти услуги во всех бассейнах, включая арктические широты, отмечают в компании.

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