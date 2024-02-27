Чукотка мобилизуется для противодействия ННН-промыслу

Власти Чукотского автономного округа в связи со снижением запасов лососей намерены усилить борьбу с браконьерством. Специальная межведомственная рабочая группа займется координацией. Рассматривается также вопрос организации мобильных групп.

Создание реальных рычагов противодействия незаконному вылову обсудили на заседании Чукотского рыбохозяйственного совета в Анадыре, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Браконьерство оказывает большое влияние на численность тихоокеанских лососей. Научные данные говорят о «депрессивном состоянии запасов анадырской кеты» в последние несколько лет — проще говоря, запасы истощаются. И если мы не наладим нормальную систему контроля, можем столкнуться с тем, что следующим поколениям ловить будет нечего», — заявил губернатор Владислав Кузнецов.

На заседании было решено, что вопросами координации контрольных мероприятий займется специальная межведомственная рабочая группа. Туда войдут представители Росрыболовства, МВД, ФСБ, окружного департамента сельского хозяйства и других структур.

Глава региона отметил удачный опыт работы в августе-сентябре прошлого года поста в селе Марково Анадырского района. Также губернатор поставил задачу: увеличить в этом году число таких постов, привлечь дополнительных госинспекторов и общественных инспекторов.

«Рассматривается вопрос организации специальных мобильных групп, куда войдут сотрудники МВД, Росрыболовства, пограничники. Эту тему будем держать на контроле», — заключил Владислав Кузнецов.

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