Масштабную рыбалку в Новосибирске прервали полицейские

На льду Новосибирского водохранилища транспортные полицейские задержали четырех подозреваемых в браконьерстве. Изъято более 100 экземпляров рыбы и орудия браконьерского промысла, в том числе свыше 12 км сетей.

Фигурантов взяли с поличным в речном порту Новосибирска в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рыболов».

«На льду Новосибирского водохранилища в километре от села Сосновка в нарушение правил и ограничений рыболовства, требований к сохранению биологических ресурсов злоумышленники незаконно выловили сетью более 100 экземпляров речной рыбы. По заключению специалистов, причиненный природной среде ущерб превысил 360 тыс. рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечено, что полицейские изъяли орудия браконьерского промысла, в том числе снегоход с санями, ручной и бензиновый ледобуры, навигатор и металлоискатель. Также у подозреваемых обнаружили 166 рыболовных сетей общей длиной почти 12,5 км, электромеханические устройства и поплавки для постановки снастей и 200 тыс. рублей наличными. Источники происхождения средств устанавливаются.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

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