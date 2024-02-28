Новости
Четырех подозреваемых в браконьерстве взяли на льду Новосибирского водохранилища. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Масштабную рыбалку в Новосибирске прервали полицейские

На льду Новосибирского водохранилища транспортные полицейские задержали четырех подозреваемых в браконьерстве. Изъято более 100 экземпляров рыбы и орудия браконьерского промысла, в том числе свыше 12 км сетей.

Фигурантов взяли с поличным в речном порту Новосибирска в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рыболов».

«На льду Новосибирского водохранилища в километре от села Сосновка в нарушение правил и ограничений рыболовства, требований к сохранению биологических ресурсов злоумышленники незаконно выловили сетью более 100 экземпляров речной рыбы. По заключению специалистов, причиненный природной среде ущерб превысил 360 тыс. рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечено, что полицейские изъяли орудия браконьерского промысла, в том числе снегоход с санями, ручной и бензиновый ледобуры, навигатор и металлоискатель. Также у подозреваемых обнаружили 166 рыболовных сетей общей длиной почти 12,5 км, электромеханические устройства и поплавки для постановки снастей и 200 тыс. рублей наличными. Источники происхождения средств устанавливаются.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Четырех подозреваемых в браконьерстве взяли на льду Новосибирского водохранилища. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу
  • Изъято более 100 экземпляров речной рыбы. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу
  • Также в руки правоохранителей попал целый арсенал орудий незаконного промысла. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу
  • По данным полиции, злоумышленники использовали снегоход с санями. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерствоновосибирскуголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита КОРОЛЬ

    Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

    Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

    Президент Ассоциации «Русский лосось»

    Марина КОВТУН

    К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений КАРПОВ

    Рыбный рынок уходит в онлайн

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

    Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

    Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

    От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.