Общины морских зверобоев хотят поддержать льготным статусом

Чукотка предлагает наделить статусом сельскохозяйственного товапроизводителя территориально-соседские общины, занимающиеся морским зверобойным промыслом. В этом случае объединения смогут рассчитывать на господдержку из федерального бюджета.

Идею озвучил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в Госдуме на круглом столе «О принимаемых мерах по специальному правовому регулированию развития агропромышленного комплекса в ДФО», сообщает корреспондент Fishnews.

Глава региона напомнил, что с 1 января 2024 г. вступило в силу постановление правительства, согласно которому продукция морского зверобойного промысла отнесена к сельскохозяйственной продукции. Теперь производители могут перейти на специальный льготный налоговый режим — единый сельскохозяйственный налог.

«Однако территориально-соседские общины, осуществляющие морской зверобойный промысел, не обладают статусом «сельскохозяйственный товаропроизводитель», который дает право на получение государственной поддержки из федерального бюджета на развитие данной деятельности», — отметил Владислав Кузнецов.

Он предложил Минсельхозу РФ рассмотреть вопрос о наделении общин таким статусом с внесением соответствующих изменений в федеральную законодательную базу.

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