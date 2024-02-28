Экспертам предложили оценить возможные обязательства для добытчиков лососей

Минэкономразвития проводит публичные консультации по проекту постановления о примерном перечне обязательств для пользователей участков, предназначенных для добычи анадромных видов рыб.

Проект постановления готовится в рамках принятого в июле федерального закона о новых принципах распределения рыболовных участков. Напомним, что он предусматривает заключение соглашений между региональными властями и добытчиками анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи). За пользователями РЛУ для вылова анадромных предполагается закрепить обязательства по участию в социально-экономическом развитии регионов.

Обязательства будут выбираться из примерного перечня, который должно утвердить правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

В проект постановления вошли такие обязательства, как участие в программах социально-экономического развития региона; мероприятиях по благоустройству общественных пространств, развитию инфраструктуры (за счет внебюджетных средств); реализация продукции из анадромных рыб в рамках региональных программ; трудоустройство местного населения; переработка уловов на береговом заводе (как собственном, так и арендованном). В качестве обязательства, которое должно дополнять другие обязанности, предложено создание условий для практики учащихся из образовательных организаций региона.

Согласно проекту, засчитывать планируется исполнение одного или нескольких обязательств из перечня.

Полученные в ходе публичных консультаций позиции министерство пообещало учесть в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. Эта процедура направлена на то, чтобы исключить необоснованные барьеры для бизнеса.

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