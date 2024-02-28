Томским рыбакам подняли объемы

Рыбодобывающие предприятия Томской области рассчитывают в 2024 г. серьезно нарастить уловы. В рамках промышленного рыболовства в реках региона разрешено добыть более 6 тыс. тонн.

В текущем году для промышленного вылова в водоемах Томской области рекомендован рекордный объем рыбы — более 6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации. Это существенный рост по сравнению с 2023 г., когда предприятиям было разрешено освоить 5262 тонны рыбы. Для региона также увеличена квота на добычу стерляди — до 8,7 тонны.

По итогам 2023 г. в области отмечается рост сектора рыбопереработки — на 44% по сравнению с предыдущим годом. Причем доля местного сырья в выпускаемой продукции увеличилась до 45 % — за счет наращивания вылова речной рыбы и открытия консервного завода.

В регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в рыбной отрасли. В 2023 г. введен в эксплуатацию новый рыбоприемный пункт в поселении Октябрьское Александровского района. Предприятия обновляют парк оборудования для глубокой переработки рыбного сырья, приобретают автомобили-рефрижераторы, отметили в пресс-службе. В Томске продолжается строительство логистического центра, рассчитанного на единовременное хранение более 1 тыс. тонн рыбного сырья и готовой продукции. Завершить объект планируется в 2024 г.

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