НАО собирается выращивать собственную молодь сига

В Ненецком автономном округе готовятся к запуску первого в регионе цеха по разведению сига. Владельцы производства рассчитывают поставлять своих мальков недропользователям для компенсационных мероприятий.

Проект реализует «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Сула» из села Коткино, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО.

Отмечено, что все необходимое оборудование для оснащения цеха уже приобретено. Состоялась встреча руководства СПК с представителями Сосногорского завода по воспроизводству сиговых пород рыб. Это предприятие расположено в соседней Республике Коми, тоже в бассейне реки Печора.

«Представители Сосногорского завода высоко оценили подход СПК к новому проекту. Сейчас стоит задача максимально мобилизовать научную базу. В ближайшее время будут согласованы все методические регламенты и колхоз приступит к воспроизводству сига», — рассказал руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК округа Альберт Чабдаров.

Выращенных мальков СПК планирует реализовывать недропользователям для компенсационного зарыбления водоемов.

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