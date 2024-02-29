Новым «порциям» инвестквот поищут желающих

С 1 марта стартует прием заявок от желающих принять участие в новом распределении инвестиционных квот. Заявительные кампании будут проводиться сразу и по инвестквотам первого, и по инвестквотам второго этапов.

Федеральное агентство по рыболовству с 1 марта организует сбор заявок на получение инвестиционных квот — как первого, так и второго этапа. Напомним, что по закону это разные виды квот: квоты добычи на инвестиционные цели и квоты вылова в инвестиционных целях — 2022.

В рамках 12-й заявочной кампании по первому этапу предлагаются доли квот вылова на Дальнем Востоке: минтая и сельди — под строительство промыслового флота, разнорыбицы — под постройку судов. Также предусмотрено распределение квот трески и пикши на Северном бассейне под создание флота, сообщает корреспондент Fishnews.

По квотам добычи в инвестцелях — 2022 будет проводиться вторая заявительная кампания. Предложены доли квот разнорыбицы под строительство судов и береговых заводов, а также доли квот минтая и сельди под постройку среднетоннажного траулера-процессора.

Прием заявок и по квотам первого этапа, и по квотам второго этапа будет открыт по 30 июня 2024 г.

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