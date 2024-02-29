Трудоустраивать моряков на иностранные суда можно будет без лицензии

Компаниям, которые трудоустраивают российских моряков на иностранные суда, отменили обязательное лицензирование. Вместо этого они должны будут уведомить Роструд о начале своей деятельности.

Соответствующее постановление правительства РФ — от 26 февраля 2024 г. № 213 — размещено на портале официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ определяет, что до принятия федерального закона, исключающего трудоустройство российских граждан за границей из числа лицензируемых видов деятельности, осуществление этой работы российскими юрлицами не требует получения лицензии.

Организации, планирующие в этот период трудоустраивать за границей моряков на суда под иностранным флагом, должны уведомить Роструд о начале осуществления такой деятельности.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г., за исключением одного пункта, который начал действовать со дня официального опубликования документа, то есть с 27 февраля.

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