Интересные вопросы и проекты рыбной логистики: свежий выпуск «Fishnews — Новости рыболовства»

Система поставок рыбопродукции из районов промысла в основные районы потребления всегда была среди самых обсуждаемых тем в отрасли. О логистике и хранении рыбных грузов беседуем со специалистами.

Исполнительный директор УК «Грандо» Владислав Агнивин в интервью для журнала «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал, почему появление крупных холодильников в портах вряд ли повлияет на объемы поставок рыбы на внутренний рынок, какие риски для инвестора несуттакие проекты и почему построить морозильный склад и эффективно управлять им — это разные вещи.

Работе узлового на Дальнем Востоке пункта перевалки рыбных грузов посвящено наше интервью с генеральным директором Владивостокского морского рыбного порта Александром Шевченко.

Рыбоводный завод Южно-Курильского рыбокомбината несколько лет назад возродил лососеводство на Кунашире. Работа на отдаленном острове — это определенные вызовы, но и возможностей много, отмечает главный рыбовод ЛРЗ Дмитрий Пастухов. На страницах нашего журнала специалист делится своим опытом и рассказывает о важных для развития рыбоводства вопросах.

Рассмотрение исков к пользователям водных биоресурсов о принудительном расторжении договоров на доли квот составляет значительную часть от всех арбитражных тяжб, имеющих прямое отношение к рыбопромысловой деятельности. Fishnews подготовил обзор свежей арбитражной практики за последние три месяца и попросил прокомментировать эти материалы президента Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслава Бычкова.

Предстоящая лососевая путина в Хабаровском крае, острые темы в повестке Координационного совета рыбохозяйственных ассоциация Дальнего Востока, новая рыбопромышленная выставка в Стамбуле — обо всем этом вы сможете узнать в свежем выпуске «Fishnews — Новости рыболовства».

Напомним, что оформить подписку на журнал «Fishnews — Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест» вам поможет руководитель профильного отдела Антонина Лопатникова — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

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