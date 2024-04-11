Сроки половодья подкорректировали под нерест

Начало весеннего паводка в Астраханской области отложено на неделю — до 14 апреля. По информации региональных властей, вода еще не прогрелась до температуры, благоприятной для нереста рыб.

О переносе даты начала половодья в Астраханской области с 8 на 14 апреля, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Бабушкин по итогам встречи с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. «Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур. Росводресурсы пошли нам навстречу», — отметил губернатор.

По плану максимальные сбросы водохранилищ Волжско-Камского каскада в объеме 26000 куб. м/с будут осуществляться c 22 по 27 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. «Нам важно увеличить продолжительность этого периода и плавно перейти на рыбохозяйственную полку в объеме не менее 19000 куб. м/с. Сбросы на таком уровне необходимо продлить как можно дольше», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

По его словам, сценарий будет поддержан при условии благоприятной обстановки по наполняемости водохранилищ и приточности.

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