Беломорских тюленей пересчитали с воздуха

В конце марта специалисты ВНИРО завершили авиаучет гренландского тюленя на всей акватории Белого моря. Ученые рассчитывают получить точные данные о численности популяции морских млекопитающих и выяснить межгодовые тенденции ее изменения.

В авиационном учете гренландского тюленя на акватории Белого моря, который проводился с 1 по 25 марта, приняли участие сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), а также Полярного и Северного филиалов института. В работе они использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые с высоты 200–250 м не видны и не слышны животным. Обследования с воздуха позволяют оценить не только общую численность тюленей, но и их распределение, размерно-возрастной состав популяции и ее приплод.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО, для авиаучета привлекались БПЛА «ДИАМ 20», способные находиться в воздухе до 14 часов и преодолевать за это время расстояние свыше 1000 км. Беспилотники были оснащены фото- и видеоаппаратурой и выполняли в полете непрерывную фотосъемку ледяных полей с высоким разрешением в видимом и инфракрасном спектрах.

Полеты производились из двух точек: поселка Умба на побережье Кольского полуострова и села Ручьи в Мезенском районе Архангельской области. Маршруты беспилотников охватывали всю акваторию Белого моря, покрытую ледовыми полями в этот период.

Сейчас специалисты ВНИРО проводят обработку полученных в ходе авиаучета данных. Качество материалов фотосъемки позволяет получить дополнительную информацию о тюленях, оценить их размеры, упитанность, окрас, наблюдать за естественным поведением животных в скоплениях и кормлением матерями бельков-малышей.

По результатам прошлогоднего обследования, охватившего ограниченную акваторию, общая численность беломорской популяции гренландского тюленя в возрасте от 1 до 25 лет оценивалась на уровне 1,5 млн особей, а численность новорожденных щенков (приплода) — 124 тыс. особей.

Ученые рассчитывают, что новый авиаучет после полной обработки данных позволит не только уточнить оценки, но и выяснить межгодовые тенденции изменения численности этого вида морских млекопитающих и сделать выводы о состояние экосистемы Белого моря в целом.

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