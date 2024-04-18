Железная дорога в марте прибавила в отправках рыбы из Приморья

В марте по железной дороге из Приморского края было отправлено 73,7 тыс. тонн рыбной продукции. Это на 20,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

В контейнерах в другие регионы ушла 51,8 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе РЖД. Динамика контейнерных перевозок по сравнению с 2023 г. не приводится.

Основной объем рыбы и морепродуктов был отгружен в адрес грузополучателей Московской области (27,2 тыс. тонн), Урала (24,6 тыс. тонн) и Сибири (22,1 тыс. тонн).

Всего в январе-марте 2024 г. с железнодорожных станций Приморья отправлена 201 тыс. тонн морских биоресурсов (+9,6% к аналогичному периоду 2023 г.).

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