Белорусский лимит минтая выбрали более чем на 40%
Совместное российско-белорусское предприятие в течение сезона «А» путины в Охотском море освоило более 42% квоты минтая, выделенной республике. Оставшееся планируют добрать за осенне-зимний сезон «Б».
Из выделенных союзному государству в текущем году 51 тыс. тонн добыто 21,5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.
Квоту на добычу минтая в исключительной экономзоне РФ Белоруссия получила в рамках межправительственного соглашения.
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