Белорусский лимит минтая выбрали более чем на 40%

Совместное российско-белорусское предприятие в течение сезона «А» путины в Охотском море освоило более 42% квоты минтая, выделенной республике. Оставшееся планируют добрать за осенне-зимний сезон «Б».

Из выделенных союзному государству в текущем году 51 тыс. тонн добыто 21,5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Квоту на добычу минтая в исключительной экономзоне РФ Белоруссия получила в рамках межправительственного соглашения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews