Сига и судака Ладоги и Онеги предлагают рыбакам

На аукцион выставили в общей сложности 22 доли квот сига и судака для промышленной добычи в Ладожском и Онежском озерах. Заявки можно подавать до вечера 20 мая.

Торги организует Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, для промысла на Ладожском озере разыгрывается 8 долей квот сига (от 0,1 до 24%) с начальными ценами от 300 рублей до 68,7 тыс. рублей. Также на Ладоге предлагаются 3 доли квоты судака (от 0,4 до 6,7%), их стартовая стоимость составляет от 6,3 тыс. до 100 тыс. рублей.

Под промышленный лов на Онежском озере выставлены 7 долей квоты сига (от 0,058 до 7,8%), начальные цены — от 120 рублей до 16,7 тыс. рублей. Кроме того, для промысла на Онеге приготовлены 4 доли квоты судака (от 0,11 до 1,26%), стартовые цены по этим лотам — от 360 рублей до 4 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести в Санкт-Петербурге 5 июня. С победителями заключат договоры на срок до конца 2033 г.

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