Экспортерам живых морепродуктов в Китай необходимо пройти анкетирование

Главное таможенное управление Китая уведомило российскую сторону о необходимости подачи анкет для аттестации предприятий и судов, работающих с живыми объектами добычи, для поставок в КНР.

Анкеты на русском и английском языках нужно заполнить всем предприятиям по производству, перемещению и хранению живых водных биоресурсов, если они заинтересованы в поставках такой продукции в Китай, рассказали Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Анкетирование необходимо пройти и зарегистрированным предприятиям/судам, которые подали заявку на аттестацию новых видов гидробионтов, прошли обследование и получили статус «Ограничено до получения права доступа от компетентного ведомства страны-импортера» в системе «Цербер».

Анкету можно скачать на сайте НЦБРП. Направлять заполненную форму надо в адрес учреждения.

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