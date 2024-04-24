Севастопольские рыбоводы могут заявиться на субсидии

В Севастополе открыт отбор на предоставление субсидий для частичного возмещения затрат на развитие товарной аквакультуры. Заявки можно подавать до 2 мая.

Правительство Севастополя утвердило новый порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части расходов на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства).

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается компенсация 50% затрат на корма, посадочный материал, оборудование.

Объявление об отборе на предоставление субсидий разместил городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка. Поданные заявки планируется рассмотреть с 3 по 27 мая. Предельный размер субсидии на одного получателя — 10,37 млн рублей.

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