Рыбу хотят уберечь от таможенных послаблений

Минфин России предлагает вывести продукцию из водных биоресурсов из-под гуманизации уголовной статьи о неуплате таможенных платежей.

Федеральным законом от 6 апреля 2024 г. № 79 «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ» увеличены в 1,5 раза «пороговые значения» крупного и особо крупного размеров неуплаченных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин для целей статьи 194 УК РФ.

Эта норма вступит в законную силу с 6 июля. При этом в примечании 2 к статье 194 УК РФ предусмотрено полномочие правительства на определение перечня отдельных товаров, на которые «гуманизация» не распространяется.

Минфин России разработал проект постановления правительства, содержащего этот перечень. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Перечень содержит 18 пунктов, первый из которых — «рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0302 — 0309). Кроме того, в список попали спирт, табак, нефть и нефтепродукты, драгоценные камни и металлы и т. д.

В пояснительной записке к проекту упомянуто, что продукция из водных биоресурсов, как и некоторые другие группы товаров из перечня, относятся к «стратегически важным».

«Повышение рассматриваемых порогов в 1,5 раза для преступлений, связанных с перемещением данной категории товаров, не будет способствовать достижению цели по снижению негативных для отечественной экономики последствий уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности», — сказано в пояснительной записке к проекту.

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