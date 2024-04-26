Республика Корея утвердила новый список российских экспортеров

Южнокорейские власти актуализировали список российских поставщиков рыбной продукции. Новый перечень рыбоперерабатывающих предприятий и судов начнет действовать с 29 апреля.

Национальная служба управления качеством продуктов питания Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея обновила список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, которым разрешены поставки рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в эту страну. Теперь этот список включает 990 экспортеров.

Как сообщили Fishnews в подведомственном Россельхознадзору Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), новый перечень вступит в силу с 29 апреля. С актуальной версией документа можно ознакомиться на сайте НЦБРП.

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