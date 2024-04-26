На водохранилищах Прикамья подготовили площади для промысловиков

В Пермском крае объявлен конкурс на десять участков для промышленного рыболовства на водохранилищах. Заявки принимаются до 23 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, восемь участков площадью от 320 га до 6320 га расположены на Камском водохранилище, один РЛУ площадью 2100 га — на Воткинском, и еще один, площадью 1022 га, — на Широковском.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участки, стартовые цены лотов — от 40 тыс. рублей до 963 тыс. рублей. Остальные критерии: средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года.

Договоры будут заключены на срок до 31 декабря 2033 г. для Камского и Воткинского водохранилищ и до 31 декабря 2037 г. — для Широковского.

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