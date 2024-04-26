Нерест кубанских судака и тарани проинспектировали ученые

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) совершили экспедицию на нерестово-выростные хозяйства Краснодарского края. Их целью была оценка состояния зашедших сюда производителей полупроходных судака и тарани.

В частности, ученые обследовали Ейское экспериментальное хозяйство по разведению и воспроизводству рыбы, Бейсугское НВХ, Восточно-Ахтарское НВХ, Черноерковское НВХ,сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

В 2024 г. нерест начался на две неделе раньше, чем в предыдущий год. Уже к концу марта отмечался нерест тарани, а затем и судака.

Особенностью весны 2024 г. стало достаточное количество пресной воды на нерестилищах. Уровни воды были приблизительно на 30-40 см выше, чем в аналогичный период 2023 г. Погодные условия были достаточно стабильные. Наблюдения на местах пропуска осуществлялись в дневное и ночное время.

«Качество заходящих на нерест производителей можно охарактеризовать как удовлетворительное. Также в уловах фиксировались особи судака на ювенальных стадиях развития», — отметили в пресс-службе.

В уловах попадались пиленгас, густера, серебряный карась, окунь, красноперка.

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