Таможни Дальнего Востока в праздники продолжат работу в штатном режиме

Таможенные органы Дальневосточного региона в период с 29 апреля по 1 мая и 9, 10 мая будут функционировать в штатном режиме. Подробнее о графике работы рассказали в ДВТУ.

Центры электронного декларирования будут принимать декларации ежедневно: Владивостокский таможенный пост — с 8:30 до 22:00, Дальневосточный ЦЭД — с 8:30 до 20:30.

Таможенные посты, расположенные в морских пунктах пропуска, обеспечат круглосуточное оформление перемещаемых через порты грузов, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае: Пограничный, Полтавка, Краскино — пропуск грузов и пассажиров будет осуществляться ежедневно.

Как обычно, без выходных, будут работать таможенные посты в крупных автомобильных пунктах пропуска Забайкальского края и в Бурятии: МАПП «Забайкальск» и МАПП «Кяхта».

В железнодорожных пунктах пропуска «Пограничный», «Махалино» и «Забайкальск» грузы будут пропускать круглосуточно.

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