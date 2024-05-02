Развитие рыбной отрасли Шри-Ланки профинансирует Япония

Японское правительство выделило Шри-Ланке грант в 3 млн долларов на развитие аквакультуры и рыболовства во внутренних водах, а также улучшения условий жизни сельского населения.

Финансовые средства предоставлены при посредничестве Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), отмечает ланкийское информагентство Ada Derana.

Помощь направят на создание и модернизацию девяти рыбоводных предприятий в различных районах страны. Ожидается, что это поспособствует увеличению запасов рыбной молоди, развитию маточных стад и продвижению передовых технологий выращивания рыбы.

Кроме того, в рамках этого проекта финансирования Национальному управлению развития аквакультуры (National Aquaculture Development Authority, NAQDA) Шри-Ланки планируют передать три грузовика для транспортировки живой рыбы и оказать помощь по внедрению цифровых технологий в рыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

Прямую поддержку получат около трех тысяч рыбаков, 40 хозяйств по искусственному воспроизводству и 20 — по производству кормов. Ожидается, что положительный эффект затронет семьи рыбаков, а также производителей вяленой рыбы и представителей рыбохозяйственной науки.

В ФАО ООН подтвердили свою заинтересованность в реализации этого проекта, как способствующему улучшению продовольственной безопасности и улучшений условий жизни сельского населения Шри-Ланки.

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