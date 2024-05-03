Вологда определится с перспективными водоемами для аквакультуры

В Вологодской области приступили к формированию кадастра водных объектов, пригодных для индустриальной аквакультуры. В предварительный список попали 16 водоемов.

Рабочая встреча по этому вопросу состоялась на площадке Вологодского филиала ВНИРО, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Участники встречи рассмотрели поступившие от глав муниципалитетов предложения об исследовании водоемов. По результатам был определен предварительный список из 16 водоемов, которые могут быть пригодны для организации рыбоводства.

По каждому объекту предстоит провести работу с местным населением, чтобы учесть мнение граждан. В ближайшее время из списка будут выбраны наиболее перспективные водоемы, где исследования предполагается провести в первую очередь. После получения рыбоводно-биологических обоснований, предложения будут вынесены на рассмотрение межведомственной комиссии для формирования рыбоводных участков.

Решение о формировании кадастра было принято 20 марта на заседании рыбохозяйственного совета с участием представителей рыбоводных предприятий. Напомним, за последние десять лет объем производства объектов аквакультуры в Вологодской области вырос почти в 14 раз.

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