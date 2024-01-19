Вологодские рыбоводы наращивают объемы производства

В Вологодской области подвели «рыбные» итоги прошедшего года: уловы — на традиционном уровне, аквакультура активно развивается. У рыбоводов растет популярность форели.

В 2023 г. в Вологодской области добыто 1629 тонн водных биоресурсов, что на 28% выше показателя предшествующего года, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Отмечено, что объем вылова находится в пределах среднего значения за последние пять лет (1500-1800 тонн).

Промышленным рыболовством в области занимались 26 организаций, число работающих рыбаков составило более 900 человек.

«За последние 10 лет объем производства объектов аквакультуры в регионе вырос почти в 14 раз: с 82 тонн до 1160 тонн. Динамика отрасли положительная, несмотря на трудный период, связанный с санкционным давлением, дефицитом кормов и рыбопосадочного материала импортного производства. Предприятия адаптировались к работе в условиях российского рынка аквакультуры», — рассказал первый заместитель губернатора Юрий Умеренко.

Выращивали рыбу 20 предприятий. Произведено 1160 тонн продукции аквакультуры, этот показатель превышает уровень 2022 г. на 6%.

«В рыбоводной сфере отмечается перестройка в структуре объектов аквакультуры. Доминирующим видом среди объектов рыборазведения стала форель: ее выращено в 2023 году 867 тонн, на 29% больше показателя за 2022 год. Этот результат основан на конъюнктуре рынка и определяется потребностью населения в рыбе именно лососевых видов», — прокомментировал Юрий Умеренко.

Также он отметил снижение объемов выращивания осетровых рыб, которые требуют особых условий содержания (в бассейнах с подогревом). В регионе за год произведена 171 тонна осетровых и получено 15,4 тонны пищевой черной икры.

Кроме того, вологодские аквафермеры вырастили 29 тонн карпа и 4 тонны сиговых рыб.

Также в регионе произвели 74 тонны мальков (из них 60 тонн форелевых). Это на 164% больше показателя 2022 г.

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