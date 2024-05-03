Единым лотом: суд не поддержал вычленение крабовой квоты

Столичный арбитраж отказал Росрыболовству в удовлетворении иска о расторжении договора на доли квот вылова в инвестцелях по одному из видов краба. В суде обратили внимание, что доли квот продавались единым лотом.

Арбитражный суд города Москвы в апреле вынес решение по иску Росрыболовства к компании «Восход». Ведомство требовало расторгнуть с ответчиком договор на доли квот в части равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне. При этом агентство ссылалось на то, что компания в 2020-2021 гг. не освоила в необходимом объеме квоту этого вида краба в указанном промысловом районе.

Ответчик, в свою очередь, ссылался на то, что «квота предоставлена на семь видов биоресурсов в четырех районах, размер инвестиционной квоты установлен распоряжением правительства РФ от 28.08.2019 № 1918-р, доля является неделимой, изменение договора противоречит нормам закона 166-ФЗ (закона о рыболовстве — прим. ред.)». Речь идет о квотах на промысел, закрепленных по итогам крабового аукциона с инвестобязательствами, проводившегося в 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Суд указал на то, что договор на доли квот в инвестиционных целях предусматривает закрепление за ответчиком права на вылов совокупности видов крабов по районам добычи.

Согласно распоряжению правительства, в предмет аукциона входит совокупность видов крабов в районах их вылова, отметил арбитраж.

«В связи с чем, исходя из буквального толкования содержания распорядительного акта, суд соглашается с доводом ответчика о том, что в отношении краба равношипого по спорному договору не предоставлялась самостоятельная квота (доля квоты) добычи и такая квота не является предметом договора, поскольку распоряжением предполагалась продажа единым лотом квоты добычи совокупности видов крабов в районах их добычи», — сказано в решении.

Суд обратил внимание на то, что ответчик выбирал в необходимом объеме квоты по совокупности видов крабов и основания для принудительного прекращения права на добычу одного из видов «набора» отсутствуют.

Также суд учел информацию о ходе выполнения проекта по строительству судна, которое обязалась осуществить компания. В удовлетворении иска было отказано.

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