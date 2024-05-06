ВНИРО получил новый статус

Правительство присвоило Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии статус государственного научного центра Российской Федерации. Такое положение предусматривает участие в реализации приоритетов научно-технологического развития страны.

Новый статус ВНИРО предусмотрен распоряжением правительства от 3 мая 2024 г. № 1091, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно закону, статус государственного научного центра присваивается научной организации, «которая имеет уникальную научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание».

Среди основных направлений работы научных центров - научные исследования и экспериментальные разработки для реализации приоритетов научно-технологического развития РФ, создание и применение новых технологий в рамках реализации этих приоритетов. Общее положение предусматривает участие в выполнении мероприятий из национальных и федеральных проектов, важнейших инновационных проектов госзначения.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии - профильный институт рыбной отрасли, специалисты которого готовят научную базу для рыболовства и рыбопереработки. В системе ВНИРО - 29 филиалов в разных регионах страны.

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