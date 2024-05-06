Флот продолжает успешный промысел в основных бассейнах

К началу мая российские рыбаки выловили более 1,8 млн тонн водных биоресурсов. Прирост уловов относительно прошлогодних показателей наблюдается на севере, на юге и на Дальнем Востоке страны.

По данным отраслевой системы мониторинга, суммарный вылов российских пользователей к 3 мая превысил 1,86 млн тонн рыбы и морепродуктов. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Нарастить уловы — на 7,8% — удалось предприятиям Дальневосточного бассейна, где добыто 1,49 млн тонн. По сравнению с прошлым годом прирост также отмечается в Северном — 182 тыс. тонн (+9,9%) и Азово-Черноморском — 14,1 тыс. тонн (+28,5%) бассейнах. Рыбаки Балтики освоили 36,2 тыс. тонн рыбы. В Волжско-Каспийском бассейне добыто 29,4 тыс. тонн.

За пределами российских вод — в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный флот выловил более 106,5 тыс. тонн водных биоресурсов.

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