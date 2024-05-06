Крабового браконьера из Владивостока обязали возместить ущерб

В Приморье суд взыскал 8 млн рублей с жителя краевой столицы, который незаконно добывал краба. Правоохранители обнаружили у него шесть мешков с клешнями общей массой около 345 кг.

Нелегальный промысел фигурант вел в июле 2022 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры, крабовые конечности мужчина хранил в полипропиленовых мешках в лодочном гараже в районе бухты Патрокл.

По оценкам специалистов, для изготовления 345 кг конечностей понадобилось 542 камчатских краба и 27 крабов-стригунов опилио. Причиненный ущерб превысил 8 млн рублей.

Суд удовлетворил иск военной прокуратуры Тихоокеанского флота и взыскал с ответчика сумму ущерба. Ранее браконьер был привлечен к административной ответственности за нарушение правил рыболовства и оштрафован на 226,5 тыс. рублей.

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