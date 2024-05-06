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Новая ООПТ включит два прибрежных кластера — северо-восточнее и южнее Петропавловска-Камчатского

На Камчатке планируют создать новую морскую ООПТ

У юго-восточного побережья Камчатки предполагается сформировать государственный заказник федерального значения для охраны морских экосистем. Планируется, что новая ООПТ включит два прибрежных кластера — северо-восточнее и южнее Петропавловска-Камчатского.

Проект постановления правительства «О создании государственного природного заказника федерального значения «Восточно-Камчатский» размещен на портале regulation.gov.ru. Документ разработало Минприроды, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно пояснительной записке, территория проектируемого заказника включит кластеры «Шипунский» и «Кекурный» (акватория Авачинского и Кроноцкого заливов). Общая площадь заказника превысит 58 тыс. га.

«В районе полуострова Шипунский и мыса Кекурный сложились условия, обеспечивающие высокую биологическую продуктивность вод, разнообразие и богатство морских сообществ. Видовое разнообразие и большая биомасса бентоса и зоопланктона привлекают для кормового нагула рыб, морских птиц и млекопитающих. Здесь постоянно или временно обитает более 80 видов рыб, в том числе 5 видов тихоокеанских лососей, встречается более 30 видов морских птиц, 21 вид морских млекопитающих. Многие виды животных внесены в Красные книги России и Камчатского края, Красный список Международного союза охраны природы», — отметили авторы пояснительной записки.

По замыслу разработчиков, режим ООПТ улучшит охрану редких и исчезающих видов животных и снизит антропогенный пресс на прибрежные экосистемы.

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