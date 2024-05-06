Водоемы Астраханской области разыграют среди аквафермеров

В Астраханской области на аукцион выставлены 12 рыбоводных участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 3 июня.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 0,07 га до 136 га расположены на внутренних водных объектах в Володарском, Икрянинском, Лиманском, Приволжском и Наримановском районах.

Стартовые цены лотов — от 53 рублей до 104 тыс. рублей. Торги предполагается провести 11 июня в Астрахани. Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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