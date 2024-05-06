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Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО прокомментировали ситуацию с запасами судака в Азовском море. Фото пресс-службы филиала

Наука призывает поберечь азовского судака

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО прокомментировали ситуацию с запасами судака в Азовском море. Впечатление о резком росте ресурса, позволяющем открыть промысел, обманчиво, заявили ученые.

Азовский судак входит в группу полупроходных рыб. Это те виды, которые большую часть времени нагуливаются и зимуют в морской акватории и только на непродолжительный весенний период заходят для нереста в пресноводные водоемы, напомнили в АзНИИРХ.

Такая стратегия выживания позволяет судаку максимально эффективно использовать кормовую базу на больших акваториях и поддерживать высокую численность популяции.

Однако у такой стратегии есть существенное ограничение — соленость. Оптимальный уровень солености для судака — 11-12‰, величина солености 14‰ для него смертельна.

При благоприятных гидрологических и воспроизводственных условиях (конец 1990-х — начало 2000-х гг.) промысловый запас судака достигал 25-30 тыс. тонн, а средняя плотность составляла 500-600 кг на км кв. По мере нарастания солености запас начал снижаться, но сокращение ареала нагула долгое время поддерживало плотность судака в промысловых районах на относительно одинаковом уровне 150-200 кг на км кв.

К 2017-2018 гг. запас судака сократился до 350-500 тонн (при граничном критерии 2000 тонн), а плотность распределения снизилась до 60-70 кг на км кВ., что стало причиной запрета его промысла.

В связи с глобальными климатическими изменениями водность бассейна продолжала сокращаться, соленость Азовского моря стала бить рекорды, а зоны с соленостью ниже 11‰ продолжили уменьшаться, сократившись всего до 2-2,5 тыс. км кв., рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО. В результате при сохранении запаса судака на уровне 325-500 тонн его плотность выросла до уровня 150-200 кг на км кв., характерных для последнего периода промысла. «Это породило миф о быстро растущем запасе судака и вызвало слухи о необходимости скорейшего возобновления его промысла. К сожалению, это только видимость, вызванная резким сужением ареала судака, когда остатки его запаса оказались заперты соленостью в узкой распресненной зоне восточной части Таганрогского залива и дельте Дона», — отметили в АзНИИРХ.

Мониторинг промысла в Таганрогском заливе, проведенный в апреле специалистами филиала, показал, что наибольшие уловы судака отмечены в районе Золотой косы. Здесь на подрезку одного ставного невода прилавливалось 89 экземпляров судака, размеры которого варьировали от 30 до 52 см, при этом на долю молоди пришлось 55%.

В филиале отметили, что приловы судака сегодня не носят постоянного и повсеместного характера. «Сотрудники ВНИРО проводят мониторинг промысла по всему побережью Азовского моря, практически на всей территории судак в уловах отсутствует и только в отдельных районах, как правило приуроченных к выходам рек, встречаются единичные уловы судака», — указали в АхНИИРХ.

Популяция судака оказалась наиболее уязвима — из-за скопления на ограниченной акватории при нестабильных условиях размножения, подчеркнули ученые.

«Все это требует не открытия промысла судака, а наоборот — максимального внимания к его сохранению», — резюмировали специалисты.

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