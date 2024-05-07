Рыбопереработку и аквакультуру в Приморье планируют поддержать субсидиями

Власти Приморского края объявили отборы организаций для предоставления в 2024 г. из регионального бюджета субсидий для поддержки развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, а также аквакультуры.

Отборы проведет министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья. Информация размещена на странице краевого ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

В рамках господдержки рыбопереработки предлагается компенсация затрат на приобретение оборудования, модернизацию береговых производств и холодильных мощностей. По линии аквакультуры предусматривается предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам на покупку ГСМ, запчастей и материалов для ремонта рыбоводной техники, приобретение и расселение заводской молоди; на покупку новой техники и оборудования и т.д.

Заявки от претендентов будут приниматься с 20 мая до 31 августа включительно.

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