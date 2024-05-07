Ученые навестили беломорскую сельдь

В апреле специалисты Северного филиала ВНИРО исследовали нерестовые подходы беломорской сельди в Кандалакшском заливе. Полученные данные говорят о готовности рыбы к началу нереста.

Ежегодные ресурсные исследования проводились в губе Чупа в акватории Белого моря. В контрольных уловах попадалась сельдь длиной от 14 до 32 см, преобладали особи размером 17-18 см. Кладок икры на орудиях лова не было, однако гонады сельди находились в основном в IV и V стадиях зрелости, что показывает готовность рыбы к началу нересту, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты обратили внимание: в отличие от предыдущих трех лет в этом году сельдь прошла до вершины губы и равномерно распределилась по всей акватории. Величина улова на одну контрольную сеть колебалась от 1 до 15 кг.

«В период работ были отмечены десятки экземпляров кольчатой нерпы, что подтверждает факт формирования преднерестовых косяков сельди, которая является объектом питания этого млекопитающего», — уточнили во ВНИРО.

Собранные данные помогут ученым составить прогноз и разработать меры по регулированию рыболовства.

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