Рыбоводы готовят пополнение для собрата осетра

Специалисты Медведицкого экспериментального рыборазводного завода в Волгоградской области работают над воспроизводством веслоноса. Предприятие — ключевая производственная площадка по выращиванию этой рыбы в стране.

Нерестовую кампанию веслоноса — родственника осетра — провели на Медведицком экспериментальном рыборазводном заводе Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Икра рыбоводного качества была получена от трех самок. Инкубация проходила при оптимальном температурном режиме, несмотря на резкие колебания температуры окружающей среды, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

К 5 мая рыбоводы собрали более 80 тыс. экземпляров однодневной личинки и поместили ее в бассейны ИЦА-2. Нынешний сбор превысил результат прошлого года на 20 тыс. штук.

«Вся имеющаяся личинка будет направлена на зарыбление собственных производственных мощностей завода. Ведь восстановление товарной продукции веслоноса одна из приоритетных задач», — подчеркнули в учреждении.

Чтобы повысить выживаемость личинок в прудах, рыбоводы разработали особый план. Одна партия будет выпущена на стадии перехода на активное питание, а вторая и третья партии — после бассейнового выращивания до достижения средней навески в 150 и 300 мг соответственно. В результаты специалисты рассчитывают получить повышенный выход сеголетки веслоноса осенью нынешнего года.

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