Озеро Ханка обеспечивает основу «пресноводного» рыболовства в Приморье

В Приморском крае вылов пресноводной рыбы за январь-апрель достиг 217,2 тонны. Больше всего добыто красноперки и сазана.

При этом в течение апреля выловлено 79 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Большая часть пресноводного вылова в этом году приходится на бассейн озера Ханка — 61,4%, или 133,3 тонны. На реке Раздольная объем вылова составил 40 тонн, в бассейнах внутренних водных объектов япономорского побережья — 36,3 тонны, в бассейне реки Уссури — 7,6 тонны.

Больше всего в этом году добыто красноперки — 38,3 тонны, сазана — 30,4 тонны. Затем идут карась — 19,4 тонны, толстолобики — 17,9 тонны, конь — 16,9 тонны.

Пресноводный промысел в крае ведет 21 рыбопромысловое предприятие. Партии свежевыловленной рыбы непрерывно отгружаются на внутренний региональный рынок.

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