Дело о нелегальном промысле лосося рассмотрят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шести жителей Николаевска-на-Амуре, которым инкриминируют нелегальный вылов лосося. Ущерб от незаконной рыбалки оценивается в 514 тыс. рублей.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная в местах нереста, с применением способа массового истребления, организованной группой, с особо крупным ущербом).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2023 г. один из обвиняемых создал преступную группу для незаконной добычи и продажи лососевых. Участникам он обещал денежное вознаграждение.

Всего в период с января по октябрь прошлого года фигуранты выловили не менее 241 рыбины и извлекли 83 кг икры.

Дело направлено для рассмотрения в Николаевский-на-Амуре городской суд.

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