ПИНРО оценил перспективы пополнения запаса сельди

Сотрудники Полярного филиала ВНИРО завершили съемку пелагических видов рыб в Баренцевом море. В ходе рейса НИС «Вильнюс» были получены данные об ожидаемом пополнении запаса атлантической сельди.

Съемку рыб пелагических видов в акватории Баренцева моря, исключительной экономзоне России, специалистыПолярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) проводили с 16 апреля по 6 мая. В задачи рейса входила оценка биомассы и численности неполовозрелой молоди атлантическо-скандинавской сельди для прогнозирования величины пополнения нерестового запаса этого вида.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, во время экспедиции на борту НИС «Вильнюс» ученые выполнили 60 океанологических станций, в том числе на разрезе «Кольский меридиан». Участники рейса собрали образцы планктона для оценки его биомассы, провели работы по отбору проб микропластика, оценке запасов и сбору материалов по биологии, паразитологии и ихтиопатологии.

На основе данных, полученных в экспедиции, были произведены расчеты биомассы и численности молоди сельди. По мнению ученых, в следующем году поколение 2022 г. (по мере созревания) начнет массово мигрировать в Норвежское море, где пополнит нерестовый запас атлантическо-скандинавской сельди.

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