Наука проверит запасы сельди в Баренцевом море

Специалисты Полярного филиала ВНИРО на НИС «Вильнюс» проводят тралово-акустическую съемку в российской части Баренцева моря. В ходе исследований планируется собрать данные о запасах сельди и мойвы и условиях среды их обитания.

Экспедиция на научно-исследовательском судне «Вильнюс» 16 апреля приступила к выполнению тралово-акустической съемки пелагических видов рыб в исключительной экономической зоне России. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, основной целью рейса является оценка биомассы и численности неполовозрелой молоди атлантическо-скандинавской сельди в Баренцевом море. Это нужно для дальнейшего объективного прогнозирования величины пополнения нерестового запаса этого вида в Норвежском море.

Группа специалистов ПИНРО планирует собрать данные о распределении, численности, размерном и возрастном составе, биологическом состоянии сельди и мойвы. Ученые выполнят исследования условий внешней среды, оценят биомассу планктона и проведут мониторинг зараженности гидробионтов паразитами, патологий и болезней рыб.

Участники экспедиции также отберут пробы для изучения загрязнения, в том числе микропластиком, промысловых видов и среды их обитания и будут вести учет частоты встречаемости и видового разнообразия морских млекопитающих и птиц.

Полученные по итогам рейса материалы будут использованы для обоснования позиции России в международных организациях и в рамках смешанных российско-норвежской и российско-фарерской комиссий.

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