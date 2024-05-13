Во Владивостоке потушили краболов

В бухте Диомид во Владивостоке пожарные МЧС России ликвидировали возгорание краболовного судна, стоявшего на ремонте. По данным спасателей и транспортной прокуратуры, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы 12 мая в 3:13. Отмечено, что уже через пять минут на месте работали огнеборцы.

«На момент прибытия пожарных в кормовой части судна горели каюты, шел густой черный дым. В результате пожара судно повреждено огнем на площади около 50 кв. м», — рассказали Fishnews в пресс-центре ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В тушении было задействовано 16 единиц техники и 56 человек личного состава. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, горело судно «Островной-7» у причала ООО «Асперс». В надзорном ведомстве сообщили, что Сахалинская и Приморская транспортные прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Кроме того, Приморский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews