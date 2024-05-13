Живым морским деликатесам упростят дорогу в Китай

Рыбаки смогут оформлять в электронном виде сертификаты для экспорта в КНР живых морских ресурсов. Кроме того, планируется расширить перечень теруправлений Росрыболовства, которые выдают такие сертификаты.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект приказа об изменении порядка выдачи сертификатов, подтверждающих законность добычи живых морских ресурсов, которые экспортируются в КНР. Предполагается, что оформлять сертификаты смогут все территориальные управления Росрыболовства, которые получат соответствующие полномочия. Сейчас такие услуги предоставляют только дальневосточные подразделения ведомства — Амурское, Охотское, Приморское, Сахалино-Курильское и Северо-Восточное теруправления.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проектом приказа предусмотрена возможность выдачи сертификатов в электронной форме. По оценке регулятора, это приведет к сокращению сроков получения документов с 15 до 7 дней.

Кроме того, у экспортеров появится возможность выбрать способ доставки рыбы и морепродуктов в живом виде в Китай: на судне, по железной дороге, на самолете или автомобильным транспортом.

Публичное обсуждение проекта приказа завершится 30 мая.

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