Приангарье вводит новые акватории в промышленный лов

В Иркутской области между пользователями распределили 15 участков для промысла. В результате конкурса промышленное рыболовство впервые откроют в Куйтунском районе.

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подвели итоги первого в этом году конкурса на право пользования участками для промышленного рыболовства. Заключено 15 договоров сроком на 10 лет, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза.

Впервые промышленное рыболовство откроется в Куйтунском районе, общая площадь трех участков здесь составляет 1108 га, отметил глава министерства Илья Сумароков.

Кроме того, разыграны девять участков общей площадью 8921 га в Братском районе и три — в Усть-Удинском районе.

Отмечено, что в результате конкурса в Иркутской области появилось три новых пользователя, осуществляющих промышленное рыболовство.

В течение года региональный минсельхоз планирует разыграть еще 41 рыболовный участок, в том числе 25 РЛУ на Братском водохранилище и 16 — на Усть-Илимском.

Основные объекты промышленного лова в Приангарье — пелядь, сазан, лещ, плотва, карась, елец, налим, окунь, щука и сом.

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